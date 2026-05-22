Sport e brand OBE | cresce lo streaming e lo sport diventa ecosistema narrativo

Secondo una recente ricerca condotta da OBE-Ipsos Doxa, l’86% degli italiani segue attività sportive attraverso vari canali come televisione, piattaforme di streaming e social media. Lo studio evidenzia una crescita nell’uso dello streaming, che contribuisce a trasformare lo sport in un ecosistema narrativo più articolato. Questa tendenza riguarda anche la presenza di contenuti di branded entertainment legati al mondo sportivo, che trovano spazio su diversi mezzi digitali. I dati mostrano come lo sport si inserisca sempre più nel panorama dei contenuti multimediali.

La ricerca OBE-Ipsos Doxa analizza lo sport come piattaforma di Branded Entertainment: 86% degli italiani lo segue tra TV, streaming e social. Lo sport è oggi uno dei più potenti motori narrativi contemporanei: genera emozioni collettive, crea partecipazione e alimenta conversazioni autentiche in tempo reale. Un linguaggio universale che interessa sempre più i brand, offrendosi come territorio strategico per la comunicazione di marca tra intrattenimento, cultura pop e storytelling. Per la prima volta, OBE – Osservatorio Branded Entertainment ha analizzato questa evoluzione e il ruolo crescente dello sport come piattaforma di Branded... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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