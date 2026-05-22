Durante il fine settimana, il centro storico di Spoleto si trasforma con l’arrivo di eventi dedicati al gaming e al cosplay. Sono previsti tornei digitali e incontri di giochi da tavolo che coinvolgeranno i partecipanti nelle vie della città. L’evento vede la partecipazione di appassionati che si sfideranno in diverse sfide, creando un’atmosfera vivace e colorata nel cuore del centro storico. La manifestazione si svolge durante il fine settimana e interessa diverse location del centro storico.

? Punti chiave Come cambierà il volto del centro storico durante il weekend?. Quali tornei digitali e cartacei affronteranno i partecipanti?. Chi presiederà la giuria del concorso dedicato ai fumetti?. In che modo il festival riuscirà a gestire la logistica diffusa?.? In Breve Tornei di FC26, Call of Duty, Fortnite, Magic e Beyblade per junior e senior.. Laboratorio fumetti con concorso speciale presieduto dal professionista Enrique Breccia.. Contest cosplay diviso tra gara tradizionale e sessione fotografica tra le vie.. Modello diffuso nel centro storico per generare flusso costante di visitatori.. Domani e domenica il centro storico di Spoleto si trasformerà in un’arena diffusa per il debutto dello Spoleto Fantasy Play, un festival che porterà il gaming e la cultura pop tra le vie della cittadina umbra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto si trasforma: gaming e cosplay invadono il centro storico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Spoleto si trasforma: arriva il fantasy tra gaming e cosplay? Punti chiave Come cambieranno i vicoli medievali con i tornei di Fortnite e Magic? Chi sono gli esperti internazionali che guideranno i laboratori...

FalComics 2026: Falconara si accende tra fumetti, gaming e cosplay? Punti chiave Chi è l'illustratore giapponese che terrà masterclass esclusive a Falconara? Come faranno i bambini a scoprire il lavoro dei corpi di...

Spoleto accende l’immaginazione con un nuovo festivalUn appuntamento diffuso trasforma il centro storico in un vivace scenario di sfide, creatività e spettacolo. Spoleto si prepara a vivere un debutto che promette di lasciare il segno: il 23 e 24 maggio ... iltitolo.it