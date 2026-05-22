di Michele Flori PISTOIA ‘La partita del cuore’: è questo l’evento organizzato ieri dalla Pistoiese For Special e dal Consorzio Orange per ha chiuso la stagione sportiva arancione. Allo stadio Melani sono scese in campo tre squadre e oltre sessanta protagonisti, tutti uniti per un grande messaggio: quello della solidarietà. Una giornata di calcio e inclusione che ha saputo trasformarsi in qualcosa di molto più grande di una semplice partita. Sul campo si sono affrontate tre formazioni: la squadra della For Special, quella in maglia bianca e quella in maglia arancione, allenata da Fabio Fondatori, amministratore delegato della Pistoiese. A... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Splende il calcio inclusivo. La partita del batti-cuore con la Pistoiese for Special

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L’Ancona ci mette il cuore. Ai biancorossi non riesce il miracolo in un Del Conero gonfio d’amore. E’ la Pistoiese ad alzare il trofeoAncona 0 Pistoiese 1 (4-2-3-1): Mengucci; Ceccarelli (22’ st De Luca), Bonaccorsi, Rovinelli, Sparandeo (26’ st Calisto); Gelonese, Gerbaudo; Zini,...

Leggi anche: Calcio - Coppa Italia Serie D. Sale l’attesa per la Pistoiese. Seimila persone al Del Conero