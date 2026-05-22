Spettacolo al Massimino sold-out i rossazzurri volano in semifinale

Una folla di 19.668 persone ha gremito lo stadio “Angelo Massimino” per assistere a una partita che ha portato i rossazzurri in semifinale. Lo stadio si è riempito fino all’ultimo posto, creando un’atmosfera carica di entusiasmo. La gara si è conclusa con una vittoria che ha permesso alla squadra di avanzare nella competizione. La serata si è conclusa con i tifosi che hanno festeggiato insieme, rendendo l’evento memorabile per la città.

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È stata una notte da brividi allo stadio “ Angelo Massimino “, dove 19.668 spettatori hanno scritto una delle pagine più belle della stagione rossazzurra. Il Catania, pareggiando 3-3, di fronte a un Lecco sicuramente determinato, ha ottenuto il pass per le semifinali dei playoff di Serie C, strappando tante emozioni E’ stato come un film in sei atti. Al 3?, il boato del Massimino accompagna il gol di Donnarumma. Al 18?, un’incertezza difensiva spalanca la strada a Urso, che fa 1-1. Al 37?, il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Lecco, dopo consultazione VAR. Ma non sono finite le emozioni, Al 42?, Marrone autogol che vale il 2-2: quattro gol in 45 minuti Al 52?, Ierardi fa esplodere il Massimino per il 3-2. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Spettacolo al Massimino sold-out, i rossazzurri volano in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Catania in semifinale playoff dopo il pari col Lecco: al Massimino finisce 3-3ABBONATI A DAYITALIANEWS Rossazzurri avanti grazie al miglior piazzamento Il Catania conquista la semifinale dei playoff di Serie C al termine di una... Fenomeno “Betoneghe D.O.C.”, al Piccolo Teatro lo spettacolo incassa l'ennesimo sold-outStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 14 marzo...