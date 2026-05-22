Spesa minima premio enorme | vinto un jackpot da 25.000 euro a Pietralunga

Un cliente di Pietralunga ha vinto un premio di 25.000 euro grazie a uno scontrino di pochi euro. La vincita è avvenuta durante un'estrazione legata a una promozione commerciale locale. La somma è stata assegnata dopo l'elaborazione di un biglietto associato a uno degli acquisti più economici effettuati nel negozio. La notizia ha attirato l'attenzione degli abitanti della zona, che si chiedono come un acquisto di poche decine di euro possa portare a un premio così consistente.

? Domande chiave Come ha fatto uno scontrino di pochi euro a valere 25.000 euro?. Chi è il fortunato cliente che ha vinto il jackpot a Pietralunga?. Perché le vincite consistenti si stanno ripetendo in tutta la zona?. Cosa ha dichiarato l'amministratore delegato dopo questo incredibile colpo di fortuna?.? In Breve Vincita identica da 25.000 euro registrata pochi giorni fa nel punto vendita di Foligno.. L'amministratore delegato di GMF s.r.l. Giancarlo Paola esprime soddisfazione per i risultati ottenuti.. La promozione degli scontrini rafforza il legame tra supermercati locali e famiglie del territorio.. Un cliente del supermercato Emi di Pietralunga ha vinto 25. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Screaming Eagle Pro Tuner gains revealed on dyno @harleydavidson @hartfordharley-davidson6722

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