Speciale menù di Sant' Antonio sui Colli Euganei

Durante le celebrazioni di Sant'Antonio sui Colli Euganei è stato predisposto un menù speciale che propone piatti tradizionali padovani. Tra le portate, sono presenti la sopressa nostrana e l'ossocollo accompagnati da un’insalatina con gallina, noci e mele renette. Si possono gustare anche gli gnocchi di patate con ragù della corte padovana e zucchine, oltre a una coscia di sorana patavina aromatizzata al timo, servita con contorni vari. La proposta culinaria intende celebrare le tradizioni locali attraverso sapori autentici.

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Un menù con i piatti tipici padovani per festeggiare il nostro Santo!Il menù comprende:- Sopressa nostrana e ossocollo con insalatina di gallina, noci e mele renette; - Gli gnocchi di patate con ragù della corte padovana e zucchine; - Coscia di sorana patavina profumata al timo con contorni di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Speciale menù a base di baccalà sui Colli Euganei Intrecci di note - Concerto classico sui Colli EuganeiSabato 9 maggio 2026, nel contesto verde del Parco Lonzina, una serata dedicata alla grande musica classica. C’è più tempo per partecipare alla storica Fiera di Sant’Antonio: ufficiale la proroga dei termini per la presentazione delle richieste. Ecco fino a quando sarà possibile inviare la domanda Link all'articolo x.com Riviste: messaggero di sant’Antonio, nel numero di giugno uno speciale di otto pagine da Francesco a Leone XIVSono due i filoni principali del nuovo numero di giugno del Messaggero di sant’Antonio: il passaggio di testimone tra Papa Francesco e Leone XIV e il filone antoniano in concomitanza con la ... agensir.it Falò di Sant’Antonio 2024, da Varese alla Brianza: tutti gli eventi in LombardiaVarese, 11 gennaio 2024 – La Lombardia si prepara a celebrare un rito contadino immancabile e ancora molto sentito: il falò di Sant’Antonio. Dedicato a Sant’Antonio Abate, protettore dei contadini e ... ilgiorno.it