Il 23 maggio 2026, il programma televisivo Verissimo ospiterà i concorrenti finalisti di Amici 25. Tra loro ci saranno il vincitore dell'edizione e altri partecipanti, tra cui Alessio, Nicola, Emiliano, Elena e Angie. Durante la puntata, i finalisti racconteranno le proprie emozioni e esperienze legate al percorso nel talent show. L’evento sarà trasmesso in diretta, offrendo agli spettatori l’opportunità di conoscere più da vicino le storie di questi giovani artisti.

Il programma Verissimo di sabato 23 maggio 2026 ospiterà i finalisti di Amici 25. Lorenzo Salvetti, vincitore dell’edizione, e gli altri concorrenti Alessio, Nicola, Emiliano, Elena e Angie condivideranno le loro emozioni. Questo speciale sarà un’opportunità per rivivere i momenti salienti della finale e scoprire le storie dei ragazzi che hanno partecipato al talent show. Alessio Di Ponzio svela come spenderà il montepremi e se diventerà professionista di Amici Lorenzo Salvetti, il trionfatore dell’edizione. Lorenzo Salvetti, 18 anni e originario di Verona, ha trionfato nella finale del 17 maggio. Ha vinto un premio di 150. 000 euro e ha pubblicato diversi inediti, tra cui Stupida vita e Dimmelo tu. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Speciale Amici: Lorenzo Salvetti e i finalisti a Verissimo il 23 maggio 2026

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