A Empoli sono stati segnalati diversi sacchi neri e azzurri abbandonati tra gli appartamenti e gli uffici. Le immagini mostrano una grande quantità di vestiti usati e sporchi lasciati a terra, con alcuni sacchi della plastica aperti e il loro contenuto sparso sul marciapiede. La presenza di questa spazzatura crea un degrado visivo evidente nella zona. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause di questo abbandono e sui soggetti coinvolti.

EMPOLI Numerosi Sacchi neri accatastati, ingenti quantità di vestiti usati e sporchi gettati a terra e decine di sacchi azzurri della raccolta della plastica mezzi aperti che riversano il proprio contenuto sul marciapiede. Questo è lo scenario non proprio idilliaco che ogni giorno si trovano davanti agli occhi residenti e professionisti, che hanno le proprie abitazioni e uffici nel complesso residenziale di via Cantino Cantini, dietro la Stazione Ferroviaria di Empoli. "Sono mesi ormai che la situazione è questa – commenta un cittadino –, una volta posteggiata l’auto nel parcheggio condominiale, le persone sono addirittura costrette a fare lo slalom tra i rifiuti per entrare in casa o recarsi a lavoro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spazzatura accatastata. Numerosi sacchi gettati tra appartamenti e uffici

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