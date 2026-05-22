Spazio cinesi i prossimi astronauti che cammineranno sulla Luna

Secondo fonti ufficiali, la Cina sta pianificando una missione lunare con astronauti a bordo, che potrebbe portare i primi uomini di nazionalità cinese a camminare sulla superficie lunare. La missione è ancora in fase di sviluppo e non ci sono date ufficiali di lancio o dettagli tecnici definitivi. Se il progetto verrà portato a termine, sarà la prima volta dal 1976 che un paese diverso dagli Stati Uniti o dall’Unione Sovietica avrà uomini sulla Luna.

Potrebbero essere cinesi i prossimi esseri umani a camminare sulla Luna e questo potrebbe accadere nel 2027: ne è convinto l’amministratore capo della Nasa Jared Isaacman che, intervenendo al convegno Ascend sulle tecnologie spaziali, a Washington, ha detto: “la prossima volta che il mondo si sintonizzerà per guardare gli astronauti volare intorno alla Luna, probabilmente nel 2027, saranno taikonauti e l’America non sarà più la potenza esclusiva in grado di inviare esseri umani nell’ambiente lunare”. Dopo un lunghissimo braccio di ferro fra Stati Uniti e Cina e dopo anni di preparazione del grande ritorno americano alla Luna con il programma Artemis, gli Stati Uniti sembrano cedere improvvisamente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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China Space Program reaching new heights

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Saranno forse cinesi i prossimi esseri umani a camminare sulla Luna nel 2027: lo sostiene il numero 1 della @NASA Jared Isaacman: 'l'America - ha detto - non sarà più la potenza esclusiva capace di inviare esseri umani nell'ambiente lunare. @NASAArtemi x.com

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