Spazio cinesi i prossimi astronauti che cammineranno sulla Luna

Da ildenaro.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti ufficiali, la Cina sta pianificando una missione lunare con astronauti a bordo, che potrebbe portare i primi uomini di nazionalità cinese a camminare sulla superficie lunare. La missione è ancora in fase di sviluppo e non ci sono date ufficiali di lancio o dettagli tecnici definitivi. Se il progetto verrà portato a termine, sarà la prima volta dal 1976 che un paese diverso dagli Stati Uniti o dall’Unione Sovietica avrà uomini sulla Luna.

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Potrebbero essere  cinesi i prossimi esseri umani a camminare sulla Luna  e questo potrebbe accadere nel  2027: ne è convinto  l’amministratore capo della Nasa Jared Isaacman  che, intervenendo al convegno Ascend sulle tecnologie spaziali, a Washington, ha detto: “la prossima volta che il mondo si sintonizzerà per guardare gli astronauti volare intorno alla Luna, probabilmente nel 2027, saranno  taikonauti e l’America non sarà più la potenza esclusiva  in grado di inviare esseri umani nell’ambiente lunare”. Dopo un lunghissimo  braccio di ferro fra Stati Uniti e Cina  e dopo anni di preparazione del grande ritorno americano alla Luna con il programma Artemis, gli Stati Uniti sembrano cedere improvvisamente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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China Space Program reaching new heights

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