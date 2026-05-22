Sparatoria alla taverna l’uomo colpito è morto

Una sparatoria avvenuta in una taverna ha causato la morte di un uomo. La vittima era rimasta ferita durante l’incidente e, dopo quattro mesi di cure presso l’ospedale di Careggi, è deceduta ieri. L’evento si è verificato nel pomeriggio di quattro mesi fa, ma i dettagli sulla dinamica restano ancora da chiarire. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili. La zona è stata posta sotto sorveglianza mentre proseguono le operazioni di verifica.

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Montecatini Terme, 22 maggio 2026 – Dopo quattro mesi di agonia all’ospedale di Careggi, ieri è morto il marocchino di 38 anni colpito da due proiettili in testa in seguito a una lite scoppiata con una coppia di albanesi nelle prime ore del 10 gennaio scorso, all’interno de La Taverna da Poldo, in piazza XX Settembre. La terribile aggressione scatenò il panico in città, dando la spinta finale all’istituzione di una zona rossa a Montecatini Terme da parte del prefetto Angelo Gallo Carrabba. Per gli albanesi, adesso, la situazione potrebbe aggravarsi con l’accusa di omicidio. Fin dal primo momento, i medici avevano rilevato come i proiettili fossero penetrati troppo in profondità in testa per essere rimossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sparatoria alla taverna, l’uomo colpito è morto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sparatoria vicino al centro. La vittima è un marocchino Sullo stesso argomento Sparatoria vicino alla Casa Bianca: uomo colpito dagli agenti, Trump era all’interno durante l’eventoPaura a Washington Momenti di tensione a Washington, dove una sparatoria si è verificata nei pressi della Casa Bianca. Leggi anche: Secondigliano: uomo colpito da proiettili in una sparatoria notturna. Indagini in corso.