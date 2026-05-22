Un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo aver aperto il fuoco contro un’auto poco dopo aver lasciato una discoteca. Durante le indagini, è stato trovato un braccialetto in auto, che ha contribuito a ricostruire la dinamica dei fatti. La vittima aveva inizialmente fornito dichiarazioni che sono risultate false agli inquirenti, prima di ammettere la verità. L’arma del colpo e altri elementi sono stati sequestrati nel corso delle perquisizioni.

?? Punti chiave Come ha fatto un piccolo oggetto trovato in auto a svelare la verità? Perché la vittima ha inizialmente fornito dichiarazioni false ai magistrati? Chi ha permesso di superare il muro di silenzio degli amici? Cosa ha rivelato l'analisi tecnica sulla personalità del ventiduenne arrestato??? In Breve Fatto avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 marzo a Calenzano. Madre di una passeggera trova proiile nell'auto e lo consegna alla Polizia. Vittima di 20 anni inizialmente inda . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spara in auto dopo la discoteca: arrestato il 22enne con il braccialetto

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