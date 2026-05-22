Nel cuore di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni accusato di spaccio di droga. Le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento nel centro cittadino, dove hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva sostanze stupefacenti a un acquirente. Durante l'operazione, sono stati sequestrati vari quantitativi di droga e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato condotto in caserma, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era un luogo ideale per vendere stupefacenti, una vera e propria roccaforte facile da presidiare e sorvegliare, vico secondo Gagliardi, che ha tre lati e una sola uscita: la piazza di spaccio del quartiere Stella è stata sgominata dai carabinieri che hanno arrestato il gestore, da un pakistano di 46 anni già noto alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione i militari della stazione di Napoli Stella hanno trovato 223 grammi di cocaina e 54 di eroina. Materiale per il confezionamento delle dosi e 14500 euro in contante ritenuto provento di affari illeciti. Il 46enne è ora in carcere, in attesa di giudizio. Risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spaccio di droga nel centro di Napoli, carabinieri arrestano un 46enne

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