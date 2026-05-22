Spaccio di cocaina fuori ai bar | 11 rischiano il processo

Da casertanews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Undici persone sono state denunciate per aver fatto parte di una rete di spaccio di cocaina. Le indagini hanno portato alla scoperta di diversi punti vendita situati tra bar e un negozio di ortofrutta, utilizzato come centro di smistamento. Le operazioni sono state condotte nelle zone di Marcianise e San Nicola la Strada. Al momento, si sta valutando l’eventualità di procedere con il procedimento penale contro gli indagati.

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Una vera e propria rete dello spaccio di droga con ‘punti vendita’ in alcuni bar di Marcianise e San Nicola la Strada ma anche in un negozio di ortofrutta, usato come ‘centro di smistamento’ della cocaina. E’ quanto emerge da un’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha chiesto il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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