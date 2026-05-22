Spaccio di cocaina fuori ai bar | 11 rischiano il processo

Undici persone sono state denunciate per aver fatto parte di una rete di spaccio di cocaina. Le indagini hanno portato alla scoperta di diversi punti vendita situati tra bar e un negozio di ortofrutta, utilizzato come centro di smistamento. Le operazioni sono state condotte nelle zone di Marcianise e San Nicola la Strada. Al momento, si sta valutando l’eventualità di procedere con il procedimento penale contro gli indagati.

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