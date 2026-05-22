Sotto la superficie | incontro sul disagio giovanile all’Auditorium della Fondazione

Da ilpiacenza.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio alle 10:30 si svolgerà un incontro presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, organizzato dall’associazione Piacenza Oltre. Il tema sarà il disagio giovanile, con attenzione ai silenzi, alle distanze e alle possibilità di intervento. L’evento si propone di approfondire le sfide che affrontano i giovani, offrendo uno spazio di discussione aperto e informativo. La partecipazione è rivolta a chi vuole conoscere meglio questa realtà e discutere di eventuali soluzioni.

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Sabato 23 maggio, alle ore 10,30 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano si terrà l’incontro “Sotto la superficie - Il disagio giovanile tra silenzi, distanze e possibilità”, promosso dall’associazione Piacenza Oltre.“Sotto la superficie” nasce con l’obiettivo di creare un momento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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