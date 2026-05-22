Sostanza sconosciuta provoca morti e intossica i soccorritori | è panico

Un intervento in una piccola comunità rurale del Nuovo Messico, inizialmente mirato a gestire una sospetta overdose da oppioidi, si è trasformato in un’emergenza sanitaria. Durante le operazioni, alcuni soccorritori sono stati colpiti da intossicazione causata da una sostanza sconosciuta. La sostanza ha provocato vittime e ha causato problemi di salute tra gli operatori presenti sulla scena. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità e i residenti della zona.

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