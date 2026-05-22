Sostanza sconosciuta provoca morti e intossica i soccorritori | è panico
Un intervento in una piccola comunità rurale del Nuovo Messico, inizialmente mirato a gestire una sospetta overdose da oppioidi, si è trasformato in un’emergenza sanitaria. Durante le operazioni, alcuni soccorritori sono stati colpiti da intossicazione causata da una sostanza sconosciuta. La sostanza ha provocato vittime e ha causato problemi di salute tra gli operatori presenti sulla scena. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità e i residenti della zona.
Un intervento per una sospetta overdose da oppioidi si è trasformato in un’emergenza sanitaria su larga scala a Mountainair, piccola comunità rurale del Nuovo Messico. Intorno alle 11 di mercoledì 20 maggio, la Polizia di Stato del Nuovo Messico è intervenuta in un’abitazione dopo una richiesta di soccorso nella quale era stato chiesto espressamente l’utilizzo del naloxone, farmaco impiegato per contrastare gli effetti di overdose da oppioidi come il fentanyl. Una volta entrati nell’abitazione, soccorritori e forze dell’ordine si sono trovati davanti a una situazione ben più grave del previsto. Tre persone sono state dichiarate morte sul posto, mentre una quarta è stata rianimata e trasportata in ospedale grazie alla somministrazione del naloxone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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