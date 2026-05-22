Sospettato di scafismo Rimpatriato niente processo
Un uomo sospettato di scafismo è stato rimpatriato senza essere sottoposto a processo. La decisione è stata presa ieri mattina dal giudice Corrado Schiaretti, che ha applicato la legge vigente nel caso. La richiesta in tal senso era arrivata sia dalla difesa che dalla procura, e la misura è stata confermata senza ulteriori passaggi giudiziari. L’indagato si trova ora all’estero, mentre in Italia non sono previsti ulteriori procedimenti nel suo fascicolo.
Visto che lui è già stato rimpatriato, ieri mattina il giudice Corrado Schiaretti ha applicato la specifica legge, come peraltro chiesto da difesa e procura. E ha pronunciato "non luogo a procedere" per un 41enne di origine egiziana difeso dall’avvocato Annalisa Porrari e in buona sostanza accusato di scafismo. Lo sbarco che aveva fiondato il 41enne nei guai, risale alla primavera 2024. In particolare la tedesca ’ Sea Eye ’ era approdata a Marina di Ravenna dopo avere recuperato 52 migranti tra adulti (46) e minori (sei tra i 16 e 17 anni) di cui quattro non accompagnati. Diverse le nazionalità a bordo: Siria (26), Bangladesh (19), Palestina (4), Pakistan (1), Marocco (1), Egitto (1). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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