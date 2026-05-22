Sos lavarone | Duemila tonnellate come in un anno

Durante una giornata di controlli sulla spiaggia, i balneari hanno stimato che siano state scaricate circa duemila tonnellate di lavarone, ben oltre le centinaia pronunciate mercoledì mattina. La quantità di sostanza visibile sulla battigia ha sorpreso gli operatori, che hanno riferito di aver riscontrato un quantitativo molto superiore alle previsioni iniziali. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali interventi e approfondire le cause di questo sversamento.

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Altro che "centinaia" di tonnellate, come stimato mercoledì mattina dai balneari di fronte alla battigia ricoperta di lavarone. Il quantitativo di materiale portato dalle correnti, dovuto alle recenti forti mareggiate, probabilmente supera le 2mila tonnellate, cifra che in genere viene raggiunta complessivamente in un anno. Sempre mercoledì, ma durante il pomeriggio, c’è stata infatti una nuova ondata, di quelle indimenticabili che si verificano abbastanza di rado. Il tratto è sempre quello compreso tra la zona di Focette e quella di Tonfano, sia a nord e che a sud del pontile. "È arrivata una quantità di lavarone come non si vedeva da anni... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos lavarone: "Duemila tonnellate, come in un anno" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tonnellate di lavarone in spiaggia, è l’effetto delle ultime mareggiateMarina di Pietrasanta, 21 maggio 2026 – Una lunga distesa di lavarone ha ammantato ieri mattina l’arenile di Marina di Pietrasanta come effetto delle... Leggi anche: L’artigianato friulano riparte dai giovani: duemila nuove imprese in un anno