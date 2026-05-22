Da un salone di parrucchieri nasce una nuova linea di prodotti pensata per contrastare il colore che si sbiadisce e l’effetto giallo sui capelli tinti. La novità mira a mantenere più a lungo l’intensità e la brillantezza del colore, offrendo una soluzione concreta a chi desidera preservare l’aspetto originale dei capelli dopo il trattamento. La linea è stata sviluppata con l’obiettivo di offrire un’alternativa efficace per prolungare la durata del colore senza ricorrere a interventi frequenti.

Da Narciso Parrucchieri una linea innovativa per combattere l’effetto giallo e prolungare la durata del colore. Il mantenimento del biondo è una delle sfide più complesse nel settore dell’hair care italiano. Secondo recenti studi, i capelli biondi richiedono un mantenimento regolare per evitare l’effetto giallo-arancio, fenomeno che colpisce la stragrande maggioranza delle donne che scelgono questa colorazione. La problematica è particolarmente sentita in Italia, dove il biondo naturale è estremamente raro e la maggior parte delle tonalità bionde sono ottenute attraverso processi di decolorazione che necessitano di cure specifiche. Di fronte a questo, Narciso Parrucchieri, salone con sede a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, ha sviluppato una linea dedicata chiamata SOS Biondo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - SOS Biondo: arriva la soluzione al dramma del colore che sbiadisce

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