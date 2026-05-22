Sorpreso dalla polizia con due pezzi di hascisc | arrestato un giovane
Un giovane è stato arrestato a Mesagne dopo essere stato trovato in possesso di due pezzi di hashish. La polizia lo ha fermato e sottoposto a una perquisizione personale, che ha portato al sequestro della sostanza. Successivamente, i agenti hanno fatto visita alla sua abitazione, dove hanno rinvenuto ulteriori elementi legati alla detenzione di droga. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di controllo di routine.
MESAGNE – Prima è stato sottoposto a perquisizione personale. Poi i poliziotti si sono recati presso la sua abitazione. Un 23enne residente a San Donaci è stato trovato in possesso di circa 33 grammi di hascisc, a seguito di controlli effettuati dagli agenti del commissariato di Mesagne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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