Sorpreso dalla polizia con due pezzi di hascisc | arrestato un giovane

Un giovane è stato arrestato a Mesagne dopo essere stato trovato in possesso di due pezzi di hashish. La polizia lo ha fermato e sottoposto a una perquisizione personale, che ha portato al sequestro della sostanza. Successivamente, i agenti hanno fatto visita alla sua abitazione, dove hanno rinvenuto ulteriori elementi legati alla detenzione di droga. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di controllo di routine.

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