Sorpresa per il dopo Sommer | avviate le trattative per un big in porta

Dopo la conclusione della stagione, si sono aperte le trattative per un nuovo portiere in vista della prossima annata. Yann Sommer, attuale numero uno dell’Inter, si avvia a lasciare la squadra al termine del contratto, in scadenza il 30 giugno 2026. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto, mentre il portiere svizzero non proseguirà il suo percorso con il club. La situazione si inserisce in un momento di riorganizzazione tra le fila dei nerazzurri.

di Bruno De Santis Yann Sommer al passo d’addio. Il portiere svizzero è destinato a lasciare l’Inter al termine del contratto il 30 giugno 2026. Niente rinnovo e nuovo portiere per la squadra del futuro. Non un cambio di secondo piano per Chivu, perché Sommer in questi anni ha dato all’Inter qualcosa che spesso nei portieri si nota poco: sicurezza. Nelle serate difficili, nelle partite sporche, nei momenti in cui una squadra perde equilibrio, lui è stato uno di quelli che ha tenuto tutto in piedi. Adesso però il club deve iniziare a pensare a ciò che verrà dopo. Il nome di Guglielmo Vicario era entrato nei pensieri nerazzurri già da tempo. Profilo giovane, già abituato a livelli importanti, caratteristiche tecniche molto apprezzate. 🔗 Leggi su Internews24.com

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