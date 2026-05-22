Sora in scena l’epopea dell’Académie Vitti

A Sora si svolge un evento dedicato all’Académie Vitti, una realtà legata alla Valle di Comino e alla Parigi della Belle Époque. La manifestazione mette in luce il patrimonio artistico e storico di questa istituzione, coinvolgendo diverse figure femminili che hanno contribuito alla sua storia. L’evento presenta fotografie, documenti e testimonianze che ricostruiscono il percorso di questa accademia, evidenziando il suo ruolo nel panorama culturale e artistico del periodo. La manifestazione si svolge in un’atmosfera che unisce passato e presente.

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