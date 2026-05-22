Sono ancora sconvolto ma torno in classe per i miei studenti parla il professore testimone della strage di Modena

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato scorso, in Largo Porta Bologna a Modena, un insegnante si trovava con un’amica quando si è verificata una scena improvvisa e violenta. Poco prima delle 17, un uomo ha iniziato a investire persone in modo spericolato, passando tra i passanti e colpendo sei persone a zigzag. Successivamente, si è diretto verso il marciapiede dove si trovava il professore, che ha assistito alla scena. Nonostante lo shock, l’insegnante ha deciso di tornare in classe per i suoi studenti.

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Sabato scorso, Silvano stava prendendo un caffè con un’amica in Largo Porta Bologna, a Modena. Poco prima delle 17, Salim El Koudri ha iniziato la sua furia: prima investe sei persone a zigzag, poi punta dritto verso il marciapiede dove si trova l’insegnante. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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