A pochi mesi dalle prossime consultazioni, alcuni gruppi politici di opposizione hanno deciso di mettere in discussione le promesse fatte dai candidati locali. Durante un incontro pubblico, è stato evidenziato come molte iniziative annunciate non siano ancora state realizzate o siano state presentate come progetti, ma senza una pianificazione concreta. Le critiche si sono concentrate sulla differenza tra ciò che viene promesso in campagna elettorale e le reali azioni portate avanti dall’amministrazione attuale.

"Viareggio ha bisogno di una politica che dica la verità alle persone, distinguendo ciò che è realmente programmato da ciò che invece è solo una promessa elettorale". Così la coalizione di centrosinistra, che sostiene la candidatura di Federica Maineri a sindaca (liste PD, Fermi Mai, Spazio Progressista, Rinnovamenti, M5S, AVS), interviene dopo l’accesso agli atti effettuato dal consigliere comunale del Pd Dario Rossi sul piano triennale delle opere pubbliche. Nei giorni scorsi è stata infatti richiesta al Comune copia dell’ultimo programma, adottato con la delibera di giunta 454 del 20 novembre 2025. "E a seguito delle successive variazioni di bilancio – spiega la colazione del centrosinistra – è stato chiesto agli uffici se quello fosse il piano aggiornato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sogni elettorali o progetti? I “Fermi Mai“ all’attacco

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