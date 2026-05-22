Tre tecnici sono stati posti sotto indagine nell’ambito di un’indagine riguardante l’installazione e l’uso del software ECM sui computer dei magistrati. Tra i soggetti coinvolti figura anche una persona considerata una fonte per la trasmissione Report. L’indagine ha portato a svelare che alcuni magistrati, tra cui il Procuratore capo di Torino, sono stati vittime di accessi non autorizzati ai loro dispositivi attraverso il software ECM. L’inchiesta ha anche smentito alcune dichiarazioni fatte in Parlamento dal Ministro della Giustizia.

Indagati tre tecnici per accesso abusivo ai pc dei magistrati. L'inchiesta dimostra che Report aveva ragione e sconfessa Nordio C’è anche il Procuratore capo di Torino, Giovanni Bombardieri, fra i magistrati che avrebbero subìto accessi abusivi al proprio pc attraverso il software ECM, come svelato dalla trasmissione Report. Sono due gli episodi che lo riguardano sui quali indaga la Procura di Milano, con la Procura nazionale antimafia. Così come sono due le toghe vittime delle presunte infiltrazioni abusive nell’inchiesta della Polizia postale coordinata dai pubblici ministeri Enrico Pavone, Francesca Celle e il Procuratore di Milano, Marcello Viola. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Software Ecm nei pc dei magistrati, tre tecnici indagati. Tra loro anche la “fonte” di Report. L’inchiesta smentisce le affermazioni di Nordio in Parlamento

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