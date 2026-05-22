Sofia Tonelli | Lavoro al doppio avvitamento al volteggio Esplosività e potenza i miei punti di forza
Sofia Tonelli, ginnasta italiana, ha recentemente vinto la medaglia d’oro ai Campionati Europei di Lipsia 2025. Durante la partecipazione a Ginnasticomania, trasmissione pubblicata sul canale YouTube di Oa Sport, ha parlato delle sue caratteristiche tecniche, specificando di lavorare al doppio avvitamento al volteggio. Ha anche menzionato che i suoi punti di forza sono l’esplosività e la potenza, elementi fondamentali per le sue performance.
Sofia Tonelli, ginnasta italiana vincitrice della medaglia d’oro ai Campionati Europei di Lipsia 2025, è stata ospite dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione in onda sul canale YouTube di Oa Sport. Al centro della puntata il trofeo di Jesolo, il lavoro sui nuovi elementi da introdurre nei propri esercizi e i prossimi obiettivi di un 2026 ricco di appuntamenti. Il lavoro sui nuovi elementi da introdurre nelle parallele: “ Sono riuscita a inserire comunque il Downie col Pak e anche lo Shaposh mezzo e ho alzato di qualche decimo, comunque, il mio valore di partenza “. La descrizione del Downie: “ È un salto preso da un elemento di base, dallo stalder a gambe aperte dove tu finisci un po’ prima l’elemento, unisci le gambe, squadri e poi da lì colleghi il Pak che è quello dallo staggio alto allo staggio basso “. 🔗 Leggi su Oasport.it
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