Sofia Tonelli | Lavoro al doppio avvitamento al volteggio Esplosività e potenza i miei punti di forza

Sofia Tonelli, ginnasta italiana, ha recentemente vinto la medaglia d’oro ai Campionati Europei di Lipsia 2025. Durante la partecipazione a Ginnasticomania, trasmissione pubblicata sul canale YouTube di Oa Sport, ha parlato delle sue caratteristiche tecniche, specificando di lavorare al doppio avvitamento al volteggio. Ha anche menzionato che i suoi punti di forza sono l’esplosività e la potenza, elementi fondamentali per le sue performance.

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