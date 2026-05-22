SMILE | la nuova sonda spaziale per studiare le tempeste solari

È stata lanciata una nuova sonda spaziale dedicata allo studio delle tempeste solari. Questa sonda è progettata per analizzare come le tempeste provenienti dal Sole possano interferire con le reti elettriche sulla Terra. Durante le tempeste solari, il vento solare colpisce lo scudo magnetico terrestre, provocando effetti che possono avere ripercussioni sui sistemi di distribuzione dell’energia. La missione mira a raccogliere dati utili per comprendere meglio questi fenomeni e le loro conseguenze.

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? Domande chiave Come può una tempesta solare mandare in blackout le reti elettriche?. Cosa accade quando il vento solare colpisce lo scudo magnetico terrestre?. Perché la nuova tecnologia a raggi X cambierà la nostra sicurezza?. Quali rischi reali corrono i satelliti e il GPS durante un'eruzione?.? In Breve Lancio della missione posticipato rispetto alla data del 9 aprile per problemi tecnici.. Particelle solari viaggiano a velocità prossime ai due milioni di chilometri l'ora.. Evento di Carrington del 1859 causò gravi anomalie ai sistemi telegrafici dell'epoca.. Rischi concreti per satelliti GPS, reti internet e stabilità delle reti elettriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SMILE: la nuova sonda spaziale per studiare le tempeste solari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MISSIONE SMILE, ACHILLE CESTER: COSI STUDIAMO LE TEMPESTE SOLARI PER PROTEGGERE ASTRONAUTI E PILOTI Sullo stesso argomento Tempeste solari: il rischio elettrico nel sottosuolo minaccia le reti? Domande chiave Come può il terreno trasformare una tempesta solare in un blackout? Perché i trasformatori attuali non resistono a questo tipo di... Tempeste solari G2 in arrivo sulla Terra tra oggi e il 21 marzo: il bollettino degli esperti della NOAALo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA ha annunciato l'arrivo di tempeste geomagnetiche tra il 19 e il 21 marzo 2026. Tempo di saluti per Vega-C. Il satellite Smile si è separato dallo stadio superiore del lanciatore e ora è in volo libero. @esascience @ESA_transport x.com