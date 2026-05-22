Smartphone spento e niente social oggi è il Disconnect Day
Oggi si celebra il Disconnect Day, una giornata dedicata a staccare completamente dai dispositivi digitali. Le persone sono invitate a spegnere gli smartphone, a evitare l'uso dei social come Instagram, TikTok e WhatsApp, e a non utilizzare applicazioni per pagamenti, navigare o scattare foto. L’obiettivo è promuovere un'interruzione totale delle attività online, eliminando ogni interazione digitale e concentrandosi su altre modalità di comunicazione e svago.
(Adnkronos) – Niente Instagram, TikTok, Whatsapp. Ma non solo, niente pagamenti tramite app, niente navigatore o fotografie. Oggi c'è chi rinuncia a usare lo smartphone per 24 ore. Una vera sfida in un momento storico in cui siamo abituati a colmare con il telefono qualsiasi momento di silenzio. L'occasione è il 'Disconnect Day', la Giornata nazionale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
How to Become Mentally Tough, Financially Free, and Consistent Every Day
Sullo stesso argomento
A Foggia un giorno senza smartphone: è l'evento-esperimento nazionale di 'Disconnect day'Il 22 maggio Foggia ospiterà il ‘Disconnect Day’, la giornata nazionale dedicata alla disconnessione consapevole dagli smartphone promossa...
Calvario Musetti, niente Roland Garros. Oggi è il Sinner-dayIl cerchio si stringe al Foro Italico dove oggi si supererà il traguardo record di 400mila spettatori.