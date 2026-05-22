Smartphone spento e niente social oggi è il Disconnect Day

Oggi si celebra il Disconnect Day, una giornata dedicata a staccare completamente dai dispositivi digitali. Le persone sono invitate a spegnere gli smartphone, a evitare l'uso dei social come Instagram, TikTok e WhatsApp, e a non utilizzare applicazioni per pagamenti, navigare o scattare foto. L’obiettivo è promuovere un'interruzione totale delle attività online, eliminando ogni interazione digitale e concentrandosi su altre modalità di comunicazione e svago.

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