Slittano le nuove norme sui rimpatri L’euroburocrazia colpisce ancora

Le nuove norme sui rimpatri sono state posticipate a causa di una disputa tra il Consiglio e il Parlamento europeo sulla data di entrata in vigore. La questione ha portato a un ulteriore trilogo previsto all'inizio di giugno per cercare un accordo. La discussione si concentra sulle modalità di applicazione delle regole e sui tempi necessari per approvarle definitivamente. La divergenza tra le istituzioni ha rallentato il processo di approvazione, mantenendo in sospeso le modifiche previste.

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