Slittano le nuove norme sui rimpatri L’euroburocrazia colpisce ancora
Le nuove norme sui rimpatri sono state posticipate a causa di una disputa tra il Consiglio e il Parlamento europeo sulla data di entrata in vigore. La questione ha portato a un ulteriore trilogo previsto all'inizio di giugno per cercare un accordo. La discussione si concentra sulle modalità di applicazione delle regole e sui tempi necessari per approvarle definitivamente. La divergenza tra le istituzioni ha rallentato il processo di approvazione, mantenendo in sospeso le modifiche previste.
L’accordo ha l’obiettivo di superare l’attuale direttiva sui rimpatri, che ha dimostrato tutta la sua inefficacia: oggi solo il 20% delle persone destinatarie di un provvedimento di rimpatrio lascia effettivamente il territorio dell’Unione. Il nuovo regolamento introduce quindi un sistema europeo più uniforme, rapido ed efficace per l’esecuzione dei rimpatri dei cittadini di Paesi terzi che non hanno diritto a restare in Europa. Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento, la possibilità di effettuare rimpatri verso Paesi terzi sulla base di accordi con gli Stati membri oppure con la Ue, compresi i cosiddetti «return hubs», strutture... 🔗 Leggi su Laverita.info
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