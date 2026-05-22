Sinner | Ripenso ancora alla finale del 2025 Parigi mi dà energia e conservo sensazioni speciali

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo a Parigi, dove debutta tra lunedì e martedì contro il francese Tabur. Dopo aver rivissuto la finale del 2025, il tennista ha dichiarato che la città gli dà energia e conserva sensazioni particolari legate a quell’esperienza. Attualmente, il giocatore si trova in un periodo intenso e sta ancora recuperando, ma afferma che preferisce vincere anche se si sente stanco.

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Applausi per il re. Non esiste anfratto del Roland Garros in cui Sinner possa muoversi liberamente: lo cercano, lo vogliono, gli chiedono selfie e autografi. E poi si ritrovano in migliaia sul Centrale ad assistere all’allenamento con l’argentino Baez, che pur in un clima rilassato di punti ne ottiene pochini. Uno Jannik rilassato dopo la toccata e fuga sulle sue montagne: “Sono andato dai miei genitori un paio di giorni. Sono rimasto lì e sono tornato giovedì, di giorno. Cerco di riprendermi un po’, sto ancora cercando di recuperare e spero di essere pronto per il primo turno”. Debutterà lunedì o martedì contro il francese Tabur, l’avvio di un percorso che dovrebbe portarlo, nei pronostici e nelle sue speranze, a conquistare l’ultimo Slam che ancora gli manca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "Ripenso ancora alla finale del 2025, Parigi mi dà energia e conservo sensazioni speciali" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jannik Sinner è studiato dagli allenatori secondo Panatta - Sullo stesso argomento Sarri a DAZN: «Dobbiamo menare la partita, non pensiamo alla finale. Zaccagni? Sensazioni positive»di Alberto PetrosilliSarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questo pomeriggio contro l’Inter: le... Jannik Sinner, "dipende da come mi sento": allarme prima della finale a Indian Wells?Un Jannik Sinner tostissimo, concreto, inarrestabile liquida Alexander Zverev in due set e conquista per la prima volta in carriera la finale al... Sinner, Bertolucci non ha dubbi: Oggi può perdere solo da sé stessoRacconta l’evoluzione del campione altoatesino, il confronto con lo spagnolo, il rapporto con il pubblico romano e la semifinale del 1973 persa con Nastase ... latinaoggi.eu Sinner: Io alla cerimonia delle Olimpiadi? Ancora non soPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it