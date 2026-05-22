Sinner | Ripenso ancora alla finale del 2025 Parigi mi dà energia e conservo sensazioni speciali
Jannik Sinner si prepara a tornare in campo a Parigi, dove debutta tra lunedì e martedì contro il francese Tabur. Dopo aver rivissuto la finale del 2025, il tennista ha dichiarato che la città gli dà energia e conserva sensazioni particolari legate a quell’esperienza. Attualmente, il giocatore si trova in un periodo intenso e sta ancora recuperando, ma afferma che preferisce vincere anche se si sente stanco.
Applausi per il re. Non esiste anfratto del Roland Garros in cui Sinner possa muoversi liberamente: lo cercano, lo vogliono, gli chiedono selfie e autografi. E poi si ritrovano in migliaia sul Centrale ad assistere all’allenamento con l’argentino Baez, che pur in un clima rilassato di punti ne ottiene pochini. Uno Jannik rilassato dopo la toccata e fuga sulle sue montagne: “Sono andato dai miei genitori un paio di giorni. Sono rimasto lì e sono tornato giovedì, di giorno. Cerco di riprendermi un po’, sto ancora cercando di recuperare e spero di essere pronto per il primo turno”. Debutterà lunedì o martedì contro il francese Tabur, l’avvio di un percorso che dovrebbe portarlo, nei pronostici e nelle sue speranze, a conquistare l’ultimo Slam che ancora gli manca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Jannik Sinner è studiato dagli allenatori secondo Panatta -
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