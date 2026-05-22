A poche settimane dal via del torneo di Parigi, i tennisti stanno iniziando a fare sul serio la loro protesta contro la distribuzione dei premi nei grandi tornei del Grande Slam. Dopo aver annunciato le loro intenzioni a Roma, ora si preparano a manifestare in modo più deciso durante il Roland Garros, dove si svolge il secondo appuntamento stagionale di questa serie di contestazioni. La questione dei premi ha suscitato dibattiti tra i giocatori, che chiedono un’equa ripartizione dei guadagni.

La minaccia era stata partorita a Roma, ora a Parigi si fa sul serio (o quasi). Perché al Roland Garros i tennisti cominceranno sul serio la loro protesta contro la misera (secondo loro) spartizione dei montepremi negli Slam. Oddio, sul serio: Sinner e soci hanno annunciato che se ne andranno al minuto 15 dei media, day ma visto che di solito dopo 10 minuti cominciano a far dire ultima domanda, per il momento si parte con il fucile a tappo. Poi però la querelle (siamo in Francia d'altronde) potrebbe peggiorare. La questione è nota: i big, uomini e donne, vogliono una spartizione dei ricavi più equa. Nei tornei Atp prendono il 22%, nei quattro Major meno del 15, e siccome senza di loro non si gioca ecco la battaglia sindacale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner, autostrada per lo Slam. E la protesta sui premi resta "soft"

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