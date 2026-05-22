Sila scoperto arsenale nel bosco | arrestato l’84enne di Sersale

Un uomo di 84 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di un arsenale nel bosco di Sersale. All’interno di un deposito sono state scoperte 44 cartucce, alcune delle quali sono state modificate. Un’arma sigillata con il sottovuoto è stata trovata nel bosco e sequestrata. Le forze dell’ordine stanno verificando le caratteristiche delle munizioni e le eventuali implicazioni legate alla presenza dell’arma. Sono in corso accertamenti per chiarire il contenuto e le finalità dell’arsenale sequestrato.

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? Domande chiave Come sono state modificate le 44 cartucce trovate nel deposito?. Cosa nascondeva l'arma sigillata con il sottovuoto nel bosco?. Perché l'indagato aveva preparato un arsenale in un casolare isolato?. Chi ha fornito il revolver senza matricola all'ottantaquattrenne?.? In Breve Operazione dei Carabinieri condotta venerdì 16 maggio 2026 in zona boschiva di Sersale.. Sequestrate 50 cartucce, di cui 44 modificate artigianalmente per il revolver calibro 10.4.. Arma occultata in un deposito di lamiera con protezione sottovuoto contro l'umidità.. Tribunale di Catanzaro dispone i domiciliari dopo la perquisizione della residenza principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sila, scoperto arsenale nel bosco: arrestato l’84enne di Sersale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Minacce via social e arsenale scoperto: arrestato 26enne nel Biellese? Punti chiave Cosa nascondeva l'arsenale trovato nella casa del ventiseienne? Come ha fatto il lavoratore a ricevere quel video minaccioso? Perché... Castel Volturno: scoperto arsenale in casa, arrestato 45enneI Carabinieri hanno rinvenuto armi e munizioni nascoste nella controsoffittatura dell’abitazione dell’uomo. Aprilia, scoperto arsenale da guerra: fermati 4 presunti affiliati mafiosiROMA La Direzione Investigativa Antimafia, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, ha eseguito un fermo nei confronti di quattro persone ritenute affiliate a un’o ... corrieredellacalabria.it Arsenale da guerra scoperto ad Aprilia: serviva per compiere un agguato fra trafficanti di droga. Quattro fermatiUna mitragliatrice da guerra, un fucile mitragliatore Kalashnikov, cinque fucili mitragliatori di altre marche, una pistola mitragliatrice, sei carabine, tre fucili Fal, un altro a pompa e uno di prec ... roma.corriere.it