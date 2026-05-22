SIGOT | Riforma della Sanità Territoriale

Si è svolta una tavola rotonda promossa dalla Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) incentrata sull’attuazione del DM77, un decreto che riguarda la riorganizzazione della sanità territoriale. L’incontro ha coinvolto professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni per discutere le modalità di implementazione e i cambiamenti nella rete di assistenza sanitaria pubblica. L’obiettivo principale è ridefinire i servizi offerti sul territorio per migliorare l’efficienza e l’accessibilità delle cure.

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