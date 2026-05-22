SIGOT | Riforma della Sanità Territoriale
Si è svolta una tavola rotonda promossa dalla Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) incentrata sull’attuazione del DM77, un decreto che riguarda la riorganizzazione della sanità territoriale. L’incontro ha coinvolto professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni per discutere le modalità di implementazione e i cambiamenti nella rete di assistenza sanitaria pubblica. L’obiettivo principale è ridefinire i servizi offerti sul territorio per migliorare l’efficienza e l’accessibilità delle cure.
Cosa: Tavola rotonda sull’attuazione del DM77 promossa dalla Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) per ridefinire la rete di assistenza sanitaria pubblica.. Dove e Quando: Roma, presso gli spazi dell’Omnia Hotel Shangri-La, nell’ambito del 40° Congresso Nazionale SIGOT, in programma fino al 22 maggio 2026.. Perché: Per evidenziare la necessità urgente di una presa in carico proattiva degli anziani fragili, evitando che i reparti di Pronto Soccorso rimangano l’unica risposta in caso di emergenza clinica.. Il panorama demografico italiano richiede un profondo ripensamento delle dinamiche assistenziali, ponendo al centro la continuità delle cure e l’integrazione strutturale tra i vari enti. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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