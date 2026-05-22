Sicurezza stradale oltre 63mila i veicoli controllati in un anno

Nel corso del 2025, le pattuglie della Polizia locale hanno fermato 5.176 veicoli e controllato complessivamente 57.928 mezzi attraverso strumenti elettronici. Questi controlli sono stati effettuati per verificare la copertura assicurativa e la regolarità delle revisioni. I numeri indicano un’attenzione costante alla sicurezza delle strade e alle normative vigenti, con l’obiettivo di ridurre i rischi e garantire un ambiente più sicuro per tutti gli utenti della strada.

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