sicurezza marittima integrata a taranto confronto tra istituzioni porto e marina militare

A Taranto si è svolto un incontro tra rappresentanti delle istituzioni, il porto e la Marina Militare per discutere di sicurezza marittima integrata. Durante l’evento è stato presentato un manifesto che mira a migliorare la tutela del mare, rafforzare la legalità e sostenere lo sviluppo sostenibile nella zona. L’obiettivo è promuovere un approccio coordinato tra le diverse forze e enti coinvolti nelle attività marittime della regione.

Tarantini Time Quotidiano La costruzione di un manifesto dedicato alla sicurezza marittima integrata come strumento per rafforzare tutela del mare, legalità e sviluppo sostenibile. È questo il tema centrale del convegno che si è svolto a Taranto, promosso con il supporto di AICIS e CONFAPI Taranto, all’interno di Palazzo Pantaleo, nel cuore della Città Vecchia. L’iniziativa ha riunito istituzioni, operatori del settore marittimo, forze dell’ordine e rappresentanti del mondo della formazione con l’obiettivo di avviare un confronto sulle prospettive della sicurezza marittima e sul ruolo strategico dell’economia del mare per il territorio ionico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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