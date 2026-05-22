Sicurezza globale | la Jef si prepara come piano B senza gli USA
La Joint Expeditionary Force (JEF) sta valutando un piano alternativo per rafforzare la sicurezza europea senza coinvolgere gli Stati Uniti, a seguito dell'assenza di Francia e Germania. La discussione si concentra sulle capacità necessarie per sostituire la NATO e sulle tecnologie critiche ancora mancanti all’Europa per operare in autonomia. Attualmente, le capacità militari europee sono insufficienti in alcune aree chiave, e senza il supporto statunitense, l’indipendenza si presenta come una sfida complessa.
? Punti chiave Come può la Jef sostituire la NATO senza Francia e Germania?. Quali tecnologie critiche mancano all'Europa per agire senza gli USA?. Perché la Polonia è fondamentale per la difesa del fianco orientale?. Cosa accadrebbe se Washington decidesse di bloccare i comandi della NATO?.? In Breve Jef opera nel Nord Europa, Baltico e Artico con quartier generale a Eastbury.. Ricercatore Nicolò Murgia propone di potenziare i pilastri europei della Nato.. Mancanza di Francia, Germania e Polonia nella coalizione britannica limita la Jef.. Europa necessita di autonomia su sorveglianza satellitare e difesa aerea integrata.. La sospensione del... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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