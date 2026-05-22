Un uomo, che si descriveva come un Padreterno, è stato coinvolto in un procedimento legale a Sondrio. Durante l'interrogatorio, ha affermato di non aver commesso alcuna colpa e di aver agito sempre per il bene della scuola. La sua convinzione di aver fatto il bene contrasta con le accuse mosse contro di lui. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario in cui si valutano responsabilità e comportamenti.

SONDRIO "Si sentiva un Dio in terra ma è convinto non aver fatto nulla di male, di aver sempre agito per il bene della scuola. Quanto al peculato, il più grave tra i reati contestatigli, non si è portato via nulla e, soprattutto, non chiamiamolo genio della truffa visto che è cascato in prima persona in un raggiro a base di bitcoin ". Questa la tesi difensiva di Stefano Di Pasquale, il difensore dell’ex dirigente dell’ Ufficio scolastico di Sondrio Fabio Molinari (nella foto) per il quale la pm Giulia Alberti mercoledì ha chiesto una condanna a 10 anni e sei mesi che per l’abbreviato scendono a sette. Presente in aula durante l’arringa della difesa anche Cristina Paravicini, ex dipendente dell’Istituto comprensivo Damiani 2 di Morbegno, unica parte civile ammessa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Si sentiva un Padreterno, ma non è il genio della truffa"

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