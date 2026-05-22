Si è spento Tiziano Rinaldini | Volto del sindacalismo reggiano

Nella serata di mercoledì si è spento Tiziano Rinaldini, noto come il volto del sindacalismo reggiano. Rinaldini era una figura storica del movimento sindacale sia a livello locale che nazionale. La sua attività si è estesa per circa quarant’anni, durante i quali ha partecipato a diverse battaglie sociali in Italia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore sindacale e per chi ha seguito da vicino le vicende del movimento nel corso degli anni.

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È venuto a mancare nella serata di mercoledì Tiziano Rinaldini, figura storica del sindacalismo reggiano e nazionale che ha attraversato quarant’anni di battaglie sociali del Paese. Nato a Reggio Emilia 79 anni fa, già funzionario della Fgci reggiana (dal 1966 al 1969) per poi entrare a far parte della Fiom Cgil sotto la guida di Silvano Consolini, diventando poi segretario provinciale dei metalmeccanici. Nel 1974 la Fiom nazionale gli chiese di spostarsi a Varese dove ricoprirà il ruolo di segretario della categoria fino al 1976 quando andrà a Roma, seguendo per la Fiom nazionale il settore dell’auto insieme a Claudio Sabattini. Visse in pieno gli anni delle vertenze con la Fiat e le storiche vicende del 1980 che sancirono la fine di un intenso decennio di conquiste operaie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si è spento Tiziano Rinaldini: "Volto del sindacalismo reggiano" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reggio Emilia, il sindacato piange Tiziano RinaldiniReggio Emilia, 21 maggio 2026 - E’ deceduto ieri sera Tiziano Rinaldini, nato a Reggio Emilia 79 anni fa, già funzionario della Fgci reggiana (dal... Leggi anche: Politica in lutto, lo storico volto si è spento a 60 anni Morto Tiziano Rinaldini, storico sindacalista della FiomAveva 79 anni, era di Reggio Emilia. A metà degli anni Settanta andò a Roma nel settore auto con Claudio Sabattini ... bologna.repubblica.it Morto Tiziano Rinaldini, figura storica del sindacalismo reggiano e nazionaleREGGIO EMILIA – E’ morto nella serata del 20 maggio Tiziano Rinaldini, figura storica del sindacalismo reggiano e nazionale che ha attraversato quarant’anni di battaglie sociali del Paese. Se ne è and ... reggionline.com