Si è spento Tiziano Rinaldini | Volto del sindacalismo reggiano
Nella serata di mercoledì si è spento Tiziano Rinaldini, noto come il volto del sindacalismo reggiano. Rinaldini era una figura storica del movimento sindacale sia a livello locale che nazionale. La sua attività si è estesa per circa quarant’anni, durante i quali ha partecipato a diverse battaglie sociali in Italia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore sindacale e per chi ha seguito da vicino le vicende del movimento nel corso degli anni.
È venuto a mancare nella serata di mercoledì Tiziano Rinaldini, figura storica del sindacalismo reggiano e nazionale che ha attraversato quarant’anni di battaglie sociali del Paese. Nato a Reggio Emilia 79 anni fa, già funzionario della Fgci reggiana (dal 1966 al 1969) per poi entrare a far parte della Fiom Cgil sotto la guida di Silvano Consolini, diventando poi segretario provinciale dei metalmeccanici. Nel 1974 la Fiom nazionale gli chiese di spostarsi a Varese dove ricoprirà il ruolo di segretario della categoria fino al 1976 quando andrà a Roma, seguendo per la Fiom nazionale il settore dell’auto insieme a Claudio Sabattini. Visse in pieno gli anni delle vertenze con la Fiat e le storiche vicende del 1980 che sancirono la fine di un intenso decennio di conquiste operaie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Reggio Emilia, il sindacato piange Tiziano RinaldiniReggio Emilia, 21 maggio 2026 - E’ deceduto ieri sera Tiziano Rinaldini, nato a Reggio Emilia 79 anni fa, già funzionario della Fgci reggiana (dal...
Leggi anche: Politica in lutto, lo storico volto si è spento a 60 anni
È morto nella serata del 20 maggio Tiziano Rinaldini, protagonista per oltre quarant’anni di battaglie sindacali e sociali. Nato a Reggio Emilia nel 1947, dirigente della Fiom e della Cgil a livello provinciale, regionale e nazionale, Rinaldini attraversò le grandi tr facebook
Morto Tiziano Rinaldini, storico sindacalista della FiomAveva 79 anni, era di Reggio Emilia. A metà degli anni Settanta andò a Roma nel settore auto con Claudio Sabattini ... bologna.repubblica.it
Morto Tiziano Rinaldini, figura storica del sindacalismo reggiano e nazionaleREGGIO EMILIA – E’ morto nella serata del 20 maggio Tiziano Rinaldini, figura storica del sindacalismo reggiano e nazionale che ha attraversato quarant’anni di battaglie sociali del Paese. Se ne è and ... reggionline.com