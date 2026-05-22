Mercoledì 20 maggio si è spento il titolare di un'azienda di fornitura di apparecchi elettromedicali, dopo oltre 60 anni di attività. Durante la sua carriera ha impiegato centinaia di dipendenti e si è distinto per il suo approccio etico. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e collaboratori, che ricordano il suo ruolo come figura di riferimento nel settore. La notizia ha fatto il giro delle cronache locali e nazionali, con molti che ne hanno ricordato il contributo nel campo.

IL LUTTO. In oltre 60 anni d’attività ha dato lavoro a centinaia di dipendenti. È morto mercoledì 20 maggio il titolare dell’azienda di fornitura di apparecchi elettromedicali. Sabato alle 11 i funerali. In oltre 60 anni d’attività ha dato lavoro a centinaia di dipendenti. Prima di tutto però li ha sospinti nella crescita come persone, fino a creare attorno a sé e all’azienda quella che tanti definiscono «una seconda famiglia». L’eredità di Carlo Bianchi, titolare dell’omonima società di fornitura di apparecchiature elettromedicali del settore ospedaliero, è nei sorrisi di chi in questi giorni è passato a dargli l’ultimo saluto nell’azienda in largo Gemelli 8, a Redona. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Si è spento Carlo Bianchi: «Un fuoriclasse nell’etica»

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Si è spento Carlo Bianchi: Un fuoriclasse nell’eticaIn oltre 60 anni d’attività ha dato lavoro a centinaia di dipendenti. È morto mercoledì 20 maggio il titolare dell’azienda di fornitura di apparecchi elettromedicali. Sabato alle 11 i funerali. ecodibergamo.it