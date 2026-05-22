Si diverte a sparare colpi dalla finestra dell'appartamento bossoli trovati in cortile | 37enne denunciato

Un uomo di 37 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver sparato diversi colpi di pistola a salve nel cortile di un condominio. I colpi sono stati esplosi dalla finestra del suo appartamento e, successivamente, sono stati trovati bossoli nel cortile. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo aver ricevuto una segnalazione riguardo a rumori sospetti provenienti dall’abitazione. L’uomo è stato identificato e denunciato per il comportamento tenuto.

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