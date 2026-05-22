Si diverte a sparare colpi dalla finestra dell'appartamento bossoli trovati in cortile | 37enne denunciato
Un uomo di 37 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver sparato diversi colpi di pistola a salve nel cortile di un condominio. I colpi sono stati esplosi dalla finestra del suo appartamento e, successivamente, sono stati trovati bossoli nel cortile. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo aver ricevuto una segnalazione riguardo a rumori sospetti provenienti dall’abitazione. L’uomo è stato identificato e denunciato per il comportamento tenuto.
Un uomo di 37 anni, cittadino italiano, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver sparato diversi colpi di pistola, a salve, nel cortile condominiale. In casa dell'uomo sono stati trovati una pistola a salve marca Bruni insieme a 73 cartucce calibro 9 millimetri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'Adieu - Téléfilm Complet - Drame Historique - Thomas JOUANNET & Mélanie DOUTEY - FP
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