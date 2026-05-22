Si cercano manovali di cantiere per piccole trivellazioni anche senza esperienza | come candidarsi

Il Centro per l'impiego di Chieti ha annunciato la ricerca di quattro manovali di cantiere per interventi di trivellazioni di piccola entità. Le posizioni sono aperte anche a candidati senza esperienza pregressa nel settore. Le persone interessate devono presentare la propria candidatura seguendo le modalità indicate dall'ente. La selezione riguarda lavoratori disponibili a inserirsi in attività di breve durata, con orari compatibili con le esigenze del cantiere. La ricerca si rivolge a chi desidera avvicinarsi al settore edile.

Il Centro per l'impiego di Chieti è alla ricerca di quattro manovali di cantiere per piccole trivellazioni.Non è necessaria pregressa esperienza nella mansione, ma è richiesta una buona manualità e praticità nella guida di furgoni, buona conoscenza della lingua italiana, disponibilità a trasferte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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