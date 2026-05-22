Si arrampicano su una finestra del carcere e lasciano cadere borsa con droga e smartphone
Due donne sono state denunciate dopo aver arrampicato una finestra del carcere di Aversa e aver lasciato cadere una borsa contenente droga e smartphone. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il materiale, che era destinato ai detenuti. L’episodio è stato scoperto grazie alle attività di controllo e monitoraggio nella struttura. Le indagini sono in corso per identificare eventuali complici e chiarire i dettagli dell’operazione. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte è stato reso noto.
Due donne denunciate e sequestrato un carico di droga e telefoni destinati ai detenuti nel carcere di Aversa. E’ questo l’esito di una brillante operazione della polizia penitenziaria eseguita nella mattinata di ieri, giovedì 21 maggio.Secondo quanto ricostruito, le due donne erano ferme. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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