Si arrampicano su una finestra del carcere e lasciano cadere borsa con droga e smartphone

Due donne sono state denunciate dopo aver arrampicato una finestra del carcere di Aversa e aver lasciato cadere una borsa contenente droga e smartphone. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il materiale, che era destinato ai detenuti. L’episodio è stato scoperto grazie alle attività di controllo e monitoraggio nella struttura. Le indagini sono in corso per identificare eventuali complici e chiarire i dettagli dell’operazione. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte è stato reso noto.

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