La vicenda che coinvolge l'ex principe Andrea si approfondisce ulteriormente, con nuove rivelazioni emerse da documenti riservati legati al caso Epstein. Oltre alle accuse di divulgazione di informazioni riservate, sono stati segnalati anche altri reati, tra cui presunti abusi sessuali e comportamenti disonesti o fraudolenti. La situazione si arricchisce di dettagli che riguardano anche le decisioni prese dalla Regina Elisabetta in merito alla posizione dell’ex membro della famiglia reale.

Non solo la presunta divulgazione di informazioni riservate, ma anche una serie di altri reati che vanno dagli abusi sessuali alla condotta disonesta o fraudolenta. Si allarga nel Regno Unito l’inchiesta sull’ex principe Andrew Mountbatten-Windsor, 66 anni, secondogenito della regina Elisabetta II. Andrea è finito nella bufera e privato dei suoi titoli reali lo scorso anno, quando sono emersi suoi legami con il defunto miliardario pedofilo Jeffrey Epstein. (ANSA FOTO) – Notizie.com Stando a quanto riportato in queste ore da media britannici come Sky News e The Guardian, la polizia sta indagando su presunti crimini sessuali avvenuti nella residenza reale dell’ex principe e duca di York Andrea. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Si allarga la bufera sull’ex principe Andrea: dalle carte segrete su Epstein ai retroscena sulla mossa della Regina Elisabetta

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Kash Patel Pounding Beers in Italy| 1,000 Epstein Victims Still Waiting

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