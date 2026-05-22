’Sfide globali’ al Remo Brindisi il sottosegretario Frassinetti

Il sottosegretario ha visitato un istituto scolastico a Brindisi, evidenziando l’importanza di un sistema formativo in grado di preparare i giovani a trovare un’occupazione rapidamente. Durante l’incontro, sono stati discussi i percorsi che consentono agli studenti di acquisire competenze pratiche e di partecipare attivamente al proprio percorso di crescita. La visita si inserisce in un più ampio dibattito sulle sfide del settore, con l’obiettivo di valorizzare proposte concrete per migliorare l’orientamento e la qualità dell’istruzione.

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Una scuola capace di insegnare, con la quasi certezza di un’occupazione in tempi brevi e allo stesso tempo fornire ottimi strumenti coi quali i giovani possano essere protagonisti del proprio futuro. E’ quanto espresso da " Imprenditori di domani: dalla scuola alle sfide globali ", ieri mattina presso l’istituto "Remo Brindisi" di Lido Estensi. Un’illustrazione della capacità educativa e formativa dell’istituto alla presenza del sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, la presidente della V Commissione dell’assemblea regionale legislativa Maria Costi, il consigliere regionale Fausto Gianella, il vicesindaco di Comacchio Maura Tomasi e il comandante della Compagnia Carabinieri capitano Lucilla Esposito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Sfide globali’, al Remo Brindisi il sottosegretario Frassinetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il sottosegretario Frassinetti in visita al plesso di via MartiriNel pomeriggio di martedì scorso marzo il sottosegretario all’istruzione e al merito Paola Frassinetti ha fatto visita al complesso scolastico di... Brindisi rafforza il suo ruolo internazionale: via libera al master in diplomazia e affari globaliBRNDISI - Brindisi consolida la propria vocazione internazionale e punta a diventare anche un centro di alta formazione sui temi della diplomazia e... Noi, imprenditori di domani. Sfide al BrindisiLido degli Estensi, il sottosegretario Paola Frassinetti visiterà la scuola e incontrerà i ragazzi per scoprire i progetti per il futuro ... msn.com