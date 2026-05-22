’Sfide globali’ al Remo Brindisi il sottosegretario Frassinetti
Il sottosegretario ha visitato un istituto scolastico a Brindisi, evidenziando l’importanza di un sistema formativo in grado di preparare i giovani a trovare un’occupazione rapidamente. Durante l’incontro, sono stati discussi i percorsi che consentono agli studenti di acquisire competenze pratiche e di partecipare attivamente al proprio percorso di crescita. La visita si inserisce in un più ampio dibattito sulle sfide del settore, con l’obiettivo di valorizzare proposte concrete per migliorare l’orientamento e la qualità dell’istruzione.
Una scuola capace di insegnare, con la quasi certezza di un’occupazione in tempi brevi e allo stesso tempo fornire ottimi strumenti coi quali i giovani possano essere protagonisti del proprio futuro. E’ quanto espresso da " Imprenditori di domani: dalla scuola alle sfide globali ", ieri mattina presso l’istituto "Remo Brindisi" di Lido Estensi. Un’illustrazione della capacità educativa e formativa dell’istituto alla presenza del sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, la presidente della V Commissione dell’assemblea regionale legislativa Maria Costi, il consigliere regionale Fausto Gianella, il vicesindaco di Comacchio Maura Tomasi e il comandante della Compagnia Carabinieri capitano Lucilla Esposito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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