Sesso nei centri massaggi orientali a Torino chieste tre condanne dopo i racconti di 27 clienti imbarazzati Ero lì per lo shiatsu

A Torino, si stanno svolgendo i processi relativi a centri massaggi orientali accusati di offrire servizi sessuali. Tre persone sono state chiamate a rispondere delle loro azioni, dopo le testimonianze di 27 clienti che hanno raccontato di aver cercato semplicemente massaggi shiatsu. Due fidanzati sono stati condannati a quattro anni di carcere e a pagare una multa di 6.000 euro ciascuno, mentre un altro imputato ha ricevuto una condanna di due anni di reclusione.

Quattro anni di carcere e 6mila euro di multa ciascuno per due fidanzati che negano di avere una relazione sentimentale, due anni di reclusione per il loro presunto complice. Oggi, 22 maggio, la sostituta procuratrice Alessandra Provazza ha chiesto tre condanne a queste pene per gli ex gestori di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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