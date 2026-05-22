Serie D Citta il bilancio di Sabotic | Peccato per i playoff

Nella Serie D, il presidente della squadra ha commentato il bilancio della stagione, esprimendo rammarico per la mancata qualificazione ai playoff. Tra i giocatori, il più giovane ha ricevuto una maglia speciale in occasione della presentazione di un nuovo socio, mentre un altro attaccante ha attirato l’attenzione per aver chiesto metà dell’ingaggio al capitano della squadra, scatenando reazioni di ilarità tra compagni e tifosi. Questi episodi hanno caratterizzato la conclusione di un anno sportivo ricco di momenti particolari.

La maglia più preziosa? Quella del baby Teresi, che si è aggiudicato il neo socio Ali Aden. Quella che ha fatto più discutere? Quella di bomber Arrondini, che si è aggiudicato capitan Sabotic, chiedendo subito metà importo al compagno di squadra in un boato di risate. L’ asta benefica per le maglie della Cittadella Vis Modena, che ha permesso di raccogliere quasi 800 euro in favore di Admo, ha rappresentato il clou della festa di fine anno del club biancazzurro, andata in scena mercoledì sera al Mammut di Modena. Dopo il saluto del presidente Marco Lei e quello dell’assessore allo sport Andrea Bortolamasi, è stato il patron Paolo Galassini – assieme ai soci Marco Bombarda, Alberto Benuzzi e Ali Aden – a tracciare il bilancio della stagione, definendo "eccellente il sesto posto appena conquistato alla seconda stagione di Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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