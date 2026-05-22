Serie C Ultima seduta stagionale per la Pianese Sipario su un’annata piena di emozioni

Si è svolta ieri allo stadio Comunale di Piancastagnaio l’ultima seduta stagionale della Pianese, conclusa ufficialmente la stagione di Serie C. La squadra ha terminato il campionato al sesto posto in classifica, raggiungendo anche gli ottavi di finale nei playoff. La seduta ha segnato la fine di un’annata ricca di partite e di emozioni, con i giocatori che si sono radunati nel pomeriggio per salutare il termine della stagione.

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Si è conclusa ufficialmente ieri la stagione della Pianese. Le zebrette, dopo lo splendido cammino che le ha viste raggiungere il sesto posto in classifica e gli ottavi di finale playoff, si sono ritrovate nel pomeriggio allo stadio Comunale di Piancastagnaio per l’ultima seduta stagionale. Tra sorrisi e abbracci, la squadra ha svolto una partitella in famiglia per salutare un’annata storica e ricca di grandi soddisfazioni. Al termine dell’allenamento il consueto ‘rompete le righe’, che ha visto staff e calciatori bianconeri salutarsi calorosamente dopo le tante emozioni vissute insieme. Nelle prossime settimane la società comunicherà la data del ritiro estivo e ovviamente le eventuali novità legate al futuro delle figure fondamentali, primo tra tutti il ds Cangi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Ultima seduta stagionale per la Pianese. Sipario su un’annata piena di emozioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ultima gara stagionale per serie C e serie DVentiseiesima ed ultima giornata di campionato per le formazioni di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegnate in trasferta. Ultima partita stagionale per il Pioppo Futsal, oggi al Pala Don Bosco arrivano gli 89ers per la 30ª giornata di Serie C1Ultimo pomeriggio di futsal per i gialloverdi del Pioppo Futsal che scenderanno in campo al Pala Don Bosco di Palermo per la 30ª giornata del... [Vitiello] Il Milan torna al suo campo di allenamento venerdì. Ci sarà una doppia seduta di allenamento domani, giovedì è giorno di riposo, e da venerdì a domenica sera la squadra sarà in ritiro a Milanello. È così che i Rossoneri si prepareranno per la loro part reddit Dopo 35 anni, la squadra dell'Ostiamare torna in serie C. Un grande successo per Daniele De Rossi, che ha acquistato il club nel gennaio del 2025. Info ow.ly/AXJa50YQ2Xk x.com Serie C. Il Carpi può pensare alle vacanze. È il giorno del rompete le righeCARPI Il giorno del rompete le righe in casa Carpi. La formazione biancorossa oggi sosterrà l’ultima seduta della stagione, completando ... ilrestodelcarlino.it