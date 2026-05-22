Serie C il patron del Carpi Lazzaretti | Stagione meravigliosa avanti uniti

Il presidente del Carpi ha partecipato ieri sera a un evento di fine stagione organizzato al ristorante Fattoria Maria di Soliera. La serata, accompagnata dalla musica di Vasco Rossi, ha visto la presenza di staff e sponsor del club. Durante l'incontro, il presidente ha commentato la stagione appena conclusa definendola meravigliosa e ha sottolineato la volontà di proseguire uniti nel cammino futura. L’atmosfera conviviale ha segnato la conclusione di un anno sportivo ricco di soddisfazioni per la squadra.

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