Serie C il patron del Carpi Lazzaretti | Stagione meravigliosa avanti uniti
Il presidente del Carpi ha partecipato ieri sera a un evento di fine stagione organizzato al ristorante Fattoria Maria di Soliera. La serata, accompagnata dalla musica di Vasco Rossi, ha visto la presenza di staff e sponsor del club. Durante l'incontro, il presidente ha commentato la stagione appena conclusa definendola meravigliosa e ha sottolineato la volontà di proseguire uniti nel cammino futura. L’atmosfera conviviale ha segnato la conclusione di un anno sportivo ricco di soddisfazioni per la squadra.
CARPI Sulle note di Vasco Rossi, che da sempre accompagnano l’ingresso del Carpi nelle gare casalinghe, il presidente Claudio Lazzaretti ha aperto ieri la serata di fine stagione con staff e sponsor che si è svolta ieri al ristorante Fattoria Maria di Soliera. Era da 12 mesi, nella stessa location, che il numero uno biancorosso non interveniva pubblicamente e le sue parole confermano un nuovo rilancio nel progetto Carpi. "Questi 5 anni - ha aperto Lazzaretti rivolgendosi agli sponsor - sono stati un percorso meraviglioso, possibile grazie a tutti voi, perché da solo non sarei andato da nessuna parte. Grazie al Comune che ci è al fianco, a questi due signori (il dg Enrico Bonzanini e Viola Baisi del marketing, ndr) che mi sopportano 365 giorni all’anno e non sono comodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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