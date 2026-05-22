Serie C il patron del Carpi Lazzaretti | Stagione meravigliosa avanti uniti

Da sport.quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Carpi ha partecipato ieri sera a un evento di fine stagione organizzato al ristorante Fattoria Maria di Soliera. La serata, accompagnata dalla musica di Vasco Rossi, ha visto la presenza di staff e sponsor del club. Durante l'incontro, il presidente ha commentato la stagione appena conclusa definendola meravigliosa e ha sottolineato la volontà di proseguire uniti nel cammino futura. L’atmosfera conviviale ha segnato la conclusione di un anno sportivo ricco di soddisfazioni per la squadra.

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CARPI Sulle note di Vasco Rossi, che da sempre accompagnano l’ingresso del Carpi nelle gare casalinghe, il presidente Claudio Lazzaretti ha aperto ieri la serata di fine stagione con staff e sponsor che si è svolta ieri al ristorante Fattoria Maria di Soliera. Era da 12 mesi, nella stessa location, che il numero uno biancorosso non interveniva pubblicamente e le sue parole confermano un nuovo rilancio nel progetto Carpi. "Questi 5 anni - ha aperto Lazzaretti rivolgendosi agli sponsor - sono stati un percorso meraviglioso, possibile grazie a tutti voi, perché da solo non sarei andato da nessuna parte. Grazie al Comune che ci è al fianco, a questi due signori (il dg Enrico Bonzanini e Viola Baisi del marketing, ndr) che mi sopportano 365 giorni all’anno e non sono comodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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