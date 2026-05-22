Serie A oggi | partite orari e dove vederle in TV e streaming su Sky e DAZN

Oggi si svolge la 38ª e ultima giornata di Serie A, con tutte le partite in programma contemporaneamente domenica sera. Sono previsti incontri decisivi sia per la qualificazione in Champions League che per le squadre in lotta per evitare la retrocessione. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky e DAZN, con orari vari a seconda degli incontri. La giornata rappresenta l’ultimo appuntamento stagionale del campionato italiano di calcio.

38ª giornata di Serie A: programma completo di tutte le partite.Ultimo atto da brividi per Champions e salvezza: domenica sera la volata finale in contemporanea. Ci siamo. Il sipario sulla Serie A 20252026 sta per calare, ma prima ci sono da scrivere gli ultimi, pesantissimi verdetti di una stagione infinita. Se la parte altissima della classifica ha già espresso i suoi padroni assoluti, la pancia e la coda del tabellone promettono un weekend da tachicardia pura. Con l'Inter già Campione d'Italia da tre giornate (forte della sua seconda stella cucita sul petto) e il Napoli comodamente sicuro del pass per l'Europa dei grandi, restano ancora due slot per la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 36^ giornata #SkySport #SkySerieA x.com

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