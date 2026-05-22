Serie A femminile Beccari rinnova con la Juve

Nella Serie A femminile, la giocatrice ha firmato un nuovo accordo con la squadra, confermando il suo impegno per la stagione in corso. Il rinnovo è stato annunciato in un periodo complesso per il club, caratterizzato da diverse sfide sul campo e fuori. La decisione di proseguire il rapporto contrattuale arriva a pochi mesi dall'inizio della nuova campagna e rappresenta un elemento stabile all’interno della rosa. La giocatrice continuerà a vestire la maglia della squadra anche nella prossima stagione.

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Un rinnovo di contratto che arriva in un momento delicato, assumendo per questo un valore ancora più profondo. Chiara Beccari ha prolungato ufficialmente il suo rapporto con la Juventus fino al 30 giugno 2029. L’attaccante classe 2004, nata a San Marino e cresciuta calcisticamente nella San Marino Academy, sta attualmente affrontando il percorso di recupero dopo il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro patito nelle scorse settimane. La firma sul nuovo accordo pluriennale rappresenta un grandissimo attestato di stima e fiducia da parte della società bianconera, che dimostra di credere fermamente nel talento e nel futuro della giovane giocatrice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A femminile. Beccari rinnova con la Juve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Femminile. Tegola Beccari: rottura del crociato Juventus femminile, buone notizie per Chiara Beccari: intervento riuscitoDopo giorni di seria apprensione, che hanno coinvolto la sua squadra e i suoi tifosi, Chiara Beccari può tornare a sorridere. Serie A Women- Classifica finale e analisi reddit Serie A femminile. Beccari rinnova con la JuveUn rinnovo di contratto che arriva in un momento delicato, assumendo per questo un valore ancora più profondo. Chiara ... sport.quotidiano.net Serie A femminile: Beccari show con tripletta, Benedetti brillaNel weekend della dodicesima giornata della Serie A femminile 2025-2026, la prestazione di Chiara Beccari della Juventus è emersa con forza. L'attaccante bianconera ha siglato una tripletta, ... it.blastingnews.com