Serie A basket | Milano sbanca Reggio Emilia 84-72 e va in semifinale

L’EA7 Emporio Armani Milano si è qualificata per le semifinali dei playoff del campionato di Serie A di basket 20252026, battendo in trasferta Reggio Emilia con il punteggio di 84-72. La partita si è disputata il 21 maggio 2026 e ha visto la squadra milanese ottenere la vittoria che le ha consentito di accedere alle prossime fasi della competizione. La sfida si è svolta in un ambiente con un pubblico presente e ha visto Milano dominare per buona parte del secondo tempo.

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