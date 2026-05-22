Serie A basket | Milano sbanca Reggio Emilia 84-72 e va in semifinale
L’EA7 Emporio Armani Milano si è qualificata per le semifinali dei playoff del campionato di Serie A di basket 20252026, battendo in trasferta Reggio Emilia con il punteggio di 84-72. La partita si è disputata il 21 maggio 2026 e ha visto la squadra milanese ottenere la vittoria che le ha consentito di accedere alle prossime fasi della competizione. La sfida si è svolta in un ambiente con un pubblico presente e ha visto Milano dominare per buona parte del secondo tempo.
Reggio Emilia, 21 maggio 2026 - L’EA7 Emporio Armani Milano è la prima squadra a strappare un pass per le semifinali playoff del campionato di Serie A di basket 20252026. L’Olimpia, dopo aver chiuso sul 2-0 il doppio impegno casalingo, ha sfruttato il primo match point a disposizione e ha sbancato il PalaBigi di Reggio Emilia 84-72 eliminando così l’Unahotels padrona di casa. La squadra di coach Peppe Poeta ha chiuso con quattro uomini oltre quota 10 punti, guidati da Armoni Brooks (27 punti, di cui 12 siglati nel solo terzo quarto e un notevole 713 dalla lunga distanza), Leandro Bolmaro (17 punti) e Zach LeDay (16 punti e 4 rimbalzi). Soltanto due, invece, i giocatori finiti in doppia cifra nelle file di Reggio Emilia, guidata da un Riccardo Rossato da 21 punti con un chirurgico 66 da oltre l’arco dei 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Basket, Milano passa 84-72 a Reggio Emilia e vola in semifinaleMilano - Una ripresa solida cambia il volto della partita e spedisce l’Olimpia in semifinale.
Basket, l’Olimpia Milano batte ancora Reggio Emilia e va sul 2-0. Brescia impatta la serie con TriesteNessuna sorpresa nel secondo atto delle serie playoff Olimpia Milano-Reggiana e Brescia-Trieste, con le favorite che si impongono davanti al pubblico...
Reggio Emilia-Milano, la sala stampa: le parole di Priftis e Poeta - basketinside.com/serie-a/news-s… x.com
Basket, l'Olimpia Milano difende il fattore campo e vola sul 2-0 contro Reggio Emilia. Serie in parità tra Brescia e Trieste facebook
Serie A basket: Milano sbanca Reggio Emilia 84-72 e va in semifinaleReggio Emilia, 21 maggio 2026 - L’EA7 Emporio Armani Milano è la prima squadra a strappare un pass per le semifinali playoff del campionato di Serie A di basket 2025/2026. L’Olimpia, dopo aver chiuso ... sport.quotidiano.net
Playoff Basket, Reggio Emilia-Olimpia Milano gara-3 72-84: gli highlightsDopo aver vinto le prime due partite davanti al proprio pubblico, l’Olimpia Milano conquista anche gara-3 a Reggio Emilia e si qualifica per le semifinali Scudetto con un secco 3-0 nella serie. Dopo u ... sport.sky.it
Vicenza e Benevento tornano in Serie B ? reddit